شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يترقب اجتماع حسم البقاء فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر يوسف أوباما ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، موعد عقد الجلسة التى ستجمعه مع مسئولى الزمالك؛ للاتفاق حول تجديد عقده مع الفريق من عدمه، خاصة أن اللاعب عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى ويحق له الرحيل لأى نادٍ فى صفقة انتقال حر.

وكان أوباما تلقى عرضا جادا من بيراميدز للانتقال إلى صفوف خلال الانتقالات الصيفية وفتح بيراميدز خط مفاوضات مع يوسف أوباما نظرًا لكونه لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية، وقدم بيراميدز عرضًا للاعب، ليقترب بقوة من الانتقال لصفوف الفريق السماوى فى الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه لم يوقع على عقود الانتقال لبيراميدز او لأى نادٍ آخر حتى الآن، فى انتظار الجلسة التى سيتم عقدها مع مجلس الزمالك خلال الساعات المقبلة.