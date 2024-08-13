كيشو: سأقاضي كل من تحدث عني.. وأعد بميدالية في أولمبياد 2028

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المصارع المصري محمد إبراهيم "كيشو"، إنه سيُقاضي كل من تحدث عنه بعد اتهامه بالتحرش بفتاة على هامش مشاركته بأولمبياد باريس 2024 قبل إعلان البراءة.

وأضاف كيشو، في تصريحات لفضائية صدى البلد، مساء أمس الإثنين: "سأقاضي واتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تحدث عني وما حدث كان الصدمة الأصعب في حياتي ولم أكن استوعب الأمر".

وتابع المصارع المصري: "كنت أنتظر دعم اللجنة الأولمبية المصرية ولكنهم حكموا علي دون معرفة الأمر وهو ما جعل الكل يتحدث عن الأمر ولكن لو أثبتت الشرطة الفرنسية إدانتي لما عدت إلى مصر".

وأتم كيشو تصريحاته بوعده حصد ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028:"أعد الجميع بميدالية وسأقاتل لأجل ذلك".

وكانت القوات الفرنسية القبض على كيشو، أثناء وجوده ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، وذلك بتهمة التحرش بفتاة وهو في حالة سكر قبل إخلاء سبيله.

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