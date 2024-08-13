شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستغل التتويج بالدوري فى تسويق لاعبيه الشباب بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

تحاول لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي استغلال الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الناشئين بعد حسم درع الدوري، باعتبار أن المباريات المتبقية تحصيل حاصل، فى تسويقهم بشكل جيد من أجل إعارتهم لأي من الأندية الراغبة في التعاقد معهم، على أمل اللعب فى أندية أخرى يكتسبون خلالها الخبرات اللازمة قبل العودة مجددا إلى القلعة الحمراء.

ويحرص سامي قمصان، مدرب الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني، على تجهيز لاعبيه وتدريبهم على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في المباراة القادمة، وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين في مباراة زد التى فاز بها بهدفين مقابل هدف، من أجل تداركها في مواجهة إنبي القادمة وفي مباراة مودرن سبورت بختام منافسات الدوري للموسم الحالي.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة بـ3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.