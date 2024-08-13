شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع مع حسام حسن لمناقشة استعدادات الفراعنة للرأس الأخضر وبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، والذي يشهد مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في ضوء المستجدات التي طرأت مؤخرا .

ويرغب حسام حسن في بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجاري، في الوقت الذي أعلن فيه النادي الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب أول سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بهدف الراحة خوفا من الإجهاد والإصابات بسبب تلاحم المواسم.

كما يناقش المجلس مع حسام حسن مواعيد مباريات كأس مصر، حيث يرغب المجلس في إنهاء البطولة يوم 30 أغسطس الجاري من أجل فتح القيد للموسم الجديد أول سبتمبر بعد رفض الكاف منح الجبلاية 48 ساعة إضافية بشكل استثنائي.