شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلى مع أحمد عيد لاعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالنادى المصرى حقيقة وجود عرض من النادي الأهلي لضم أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وأكد المصدر فى تصريحات خاصة، أن النادى لم يتلق أى عروض من الأهلى بخصوص اللاعب.

وأضاف المصدر أن عقد أحمد عيد يمتد مع النادى حتى 30 يونيو 2026، ولا نية للتفريط فى العناصر الأساسية للفريق، خاصة فى الفترة المقبلة التى تشهد مشاركة المصرى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يخضع أحمد عيد لاعب النادى المصرى والمنتخب الأولمبى لفحص طبى على هامش تدريبات الفريق البورسعيدى لتحديد حجم إصابته وبرنامجه العلاجى، وذلك بعدما تعرض فى وقت سابق للإصابة بشد فى العضلة الخلفية ما جعله يغيب عن مباراة منتخب مصر ضد فرنسا فى نصف نهائى أوليمبياد باريس.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادى المصرى استعداداته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة زد، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى.

وكان على ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب الفوز على البنك الأهلى فى مباراة دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء الجمعة.