شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات عمر عصر.. وزارة الرياضة تفحص أعمال الاتحادات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الشباب و الرياضة بيانا رسميا تعقيبا على تصريحات عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة، والمتعلقة بالمعسكرات وأوجه الصرف والدعم الخاص باللاعبين.

وجاء نص البيان كالتالى ..

بالإشارة إلى ما أثاره عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى المصرى لتنس الطاولة بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والتى تضمنت العديد من النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط فى إقامة المعسكرات التدريبية ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولى المسئوليات الإدارية والفنية.

وفيما أشار لاعب المنتخب الوطنى إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على كل الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين.

فإن الوزارة تؤكد أنه جاري حالياً القيام بأعمال الفحص والدراسة لكل الاتحادات الرياضية، وفيما يتعلق بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة فقد انتهت الدراسة وجاري الآن إعداد التقرير التفصيلي النهائى والذى يتضمن تقييما موضوعياً لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد.

وسيتم عرض تلك التقارير أول بأول على الرأى العام وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الأمر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة.