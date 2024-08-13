شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب مصر: لم تحدث أى مشادات بين جمال علام وحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر حقيقة ما تردد عن وقوع مشادة بين جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وحسام حسن المدير الفنى للمنتخب خلال جلسة بينهما مؤخرا.

وقال إبراهيم حسين: "كل ما تم تداوله عن مشادة حسام حسن وجمال علام غير صحيح، كلام من الخيال"، وأضاف "الجلسة الأخيرة كانت أفضل اجتماع تم بين الطرفين، وكان هناك تفاهم غير عادى".

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا جديدا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، والذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في ضوء المستجدات التي طرأت مؤخرا.

ويرغب حسام حسن في بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجاري، في الوقت الذي أعلن فيه النادي الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب أول سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بهدف الراحة خوفا من الإجهاد والإصابات بسبب تلاحم المواسم.

كما يناقش المجلس مع حسام حسن مواعيد مباريات كأس مصر، حيث يرغب المجلس في إنهاء البطولة يوم 30 أغسطس الجاري من أجل فتح القيد للموسم الجديد أول سبتمبر بعد رفض الكاف منح الجبلاية 48 ساعة إضافية بشكل استثنائي.