شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يترقب موقف كريم نيدفيد وعمار حمدى من القيد فى قائمة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادى المصرى، موقف ثنائى الأهلى، كريم نيدفيد وعمار حمدى، من القيد فى قائمة القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، وذلك قبل التحرك لضمهما إلى صفوف النادى البورسعيدى.

وكان كريم نيدفيد قد تألق من قبل خلال إعارته إلى فريق فيوتشر سابقاً "مودرن سبورت حالياً"، وذلك فى تواجد على ماهر مدرب المصرى الحالى، على رأس الإدارة الفنية لفريق فيوتشر وقتها، قبل أن يعود إلى الأهلى عقب انتهاء إعارته.

فيما انتهت إعارة عمار حمدى إلى المقاولون العرب، وينتظر اللاعب موقف الأهلى من القيد فى قائمة الفريق قبل تحديد وجهته المقبلة.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادى المصرى استعداداته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة زد، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء غد الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى.

وكان على ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب الفوز على البنك الأهلى فى مباراة دور الـ16 ببطولة كأس مصر، والتى جمعت الفريقين مساء الجمعة.