منتخب مصر يجهز فترة إعداد للاعبى الأهلى قبل مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - يجهز حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر فترة إعداد كاملة للاعبى النادى الأهلى خلال المعسكر المقبل الذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وقرر النادى الأهلى بالاتفاق مع مارسيل كولر المدير الفنى انضمام لاعبى الفريق لمعسكر المنتخب يوم 2 سبتمبر المقبل، وهو موعد بدء الأجندة الدولية، فى الوقت الذى كان يرغب فيه الجهاز الفنى للمنتخب بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجارى حتى يدخل اللاعبون فى أجواء المباراتين مبكرا بجانب تحقيق أقصى استفادة من المعسكر ونقل أفكار الجهاز الفنى للاعبين.

وحصل لاعبو الأهلى الأساسيين على راحة مؤخرا وأعلن النادى الأحمر خوض 3 مباريات بالدورى بالبدلاء والشباب، ما يعنى حصول لاعبو الأهلى الدوليين على فترة راحة تصل إلى 21 يوما قبل الانضمام لمعسكر المنتخب، وبالتالى سيكون المنتخب مطالبا بعمل فترة إعداد شبه كاملة للاعبى الأهلى استعدادا للموسم الجديد الذى سينطلق فى أكتوبر المقبل على الأرجح.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا جديدا مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، والذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 في ضوء المستجدات التي طرأت مؤخرا.

ويرغب حسام حسن في بدء المعسكر يوم 25 أغسطس الجارى، فى الوقت الذى أعلن فيه النادي الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب أول سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها بهدف الراحة خوفا من الإجهاد والإصابات بسبب تلاحم المواسم.

كما يناقش المجلس مع حسام حسن مواعيد مباريات كأس مصر، حيث يرغب المجلس في إنهاء البطولة يوم 30 أغسطس الجاري من أجل فتح القيد للموسم الجديد أول سبتمبر بعد رفض الكاف منح الجبلاية 48 ساعة إضافية بشكل استثنائي.