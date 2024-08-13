شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عروض احتراف زيزو على مائدة مجلس الإدارة بالتنسيق مع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك أن ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم على مائدة مجلس إدارة النادى، سواء بالتجديد مع الفريق أو مناقشة العروض التى يتلقاها اللاعب.

وقال سالم، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن العروض التي تلقاها زيزو في الفترة الأخيرة جميعها على مائدة مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب، حيث تتم مناقشتها بالتنسيق مع اللاعب وذلك سيتم بعقد جلسة مع زيزو.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هناك جلسة سيتم عقدها قريبا بين اللاعب ومجلس الزمالك لمناقشة مصيره من التجديد أو مناقشة العروض التي تلقاها مؤخرا.

وتلقى نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة عرضين من نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، لضم أحمد مصطفى زيزو من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء عرض نيوم السعودى الذى قدم للزمالك، بقيمة 5 ملايين دولار، سيتم سدادها على عدة أقساط، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك، وطلبوا زيادة المقابل المادى مع إلغاء فكرة التقسيط على المدى الطويل.

على الجانب الآخر جاء عرض نادى العربي القطرى لضم زيزو مقابل سداد 3 ملايين دولار للزمالك، مع إمكانية زيادة قيمة العرض ليصل إلى 4 ملايين دولار، وهو ما رفضه الزمالك أيضًا.

ولم يحسم الزمالك وجهة زيزو المقبلة كما أن اللاعب لم يستقر على تحديد وجهته، خاصة أن المقابل المادى سيكون المؤشر الذى سيحدد بناءً عليه اللاعب وجهته، وكذلك موافقة الزمالك على بيع اللاعب متوقفة على قيمة العرض.