دورة تورونتو: بيغولا تحتفظ بلقبها للعام الثاني تواليًا

الرياص - اسماء السيد - تورونتو (كندا) : فازت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة سادسة عالميًا على مواطنتها أماندا أنيسيموفا 6 3 و2 6 و6 1 في نهائي دورة تورونتو لماسترز الألف، لتصبح أول لاعبة تحرز اللقب لعامين متتاليين منذ العام 2000.

وحصدت بيغولا لقبها السادس في "دبليو تي أيه" والثاني لها هذا العام بعد برلين في حزيران/يونيو لتصبح اول لاعبة تحرز لقب الدورة الكندية لعامين متتاليين منذ السويسرية مارتينا هيغنيس في 1999 2000.

وقالت بيغولا بعد المباراة وهي تبكي "هذا أمر جنوني. لا أصدق ذلك. كنت أريد الفوز بشدة. أشعر بالعاطفة وأنا أفكر في الأمر. أنا سعيدة للغاية بالحصول على اللقب هنا. إنه أمر رائع. أشعر بالانفعال الشديد. لقد كان عامًا متقلبًا، لكن هذه دموع سعادة. أنا سعيدة للغاية".

ورفعت بيغولا تفوّقها في المواجهات المباشرة مع أنيسيموفا الى 3 0، وهو الفوز الثاني على حسابها هذا العام بعد دورة تشارلستون في نيسان/أبريل الماضي.

كسرت بيغولا إرسال منافستها في بداية اللقاء قبل ان تحصد المجموعة الاولى بعد 27 دقيقة بعد خطأ مزدوج من أنيسيموفا.

وفي المجموعة الثانية، استعادت أنيسيموفا عافيتها كاسرة إرسال منافستها لتتقدم 2 1 ثمّ 5 2 بعد خطأ مزدوج من منافستها في طريقها لفرض مجموعة ثالثة وفاصلة.

لكن بعد خسارتها مجموعة للمرة الاولى هذا الأسبوع، كسرت بيغولا سريعا إرسال منافستها لتتقدم 2 0 ثمّ 4 0 وسط أخطاء متكررة من أنيسيموفا التي أصبحت اقل لاعبة تصنيفا على العالم (132) تبلغ نهائي الدورة الكندية منذ 40 عاما.