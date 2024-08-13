الإصابة تُبعد ميسي عن المشاركة في كأس الرابطتين

الرياص - اسماء السيد - ميامي : يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه انتر ميامي امام كولومبوس بطل الدوري الأميركي الثلاثاء ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.

واستُبعد ميسي عن تشكيلة الفريق من قبل مواطنه المدرب خيراردو "تاتا" مارتينو بعد أن عانى من إصابة في كاحله الأيمن قبل شهر خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1 0 في نهائي مسابقة كوبا أميركا.

ولم يشارك ميسي مذاك الحين في تمارين فريقه.

وتشارك أندية من الدوري الأميركي والدوري المكسيكي في كأس الرابطتين التي تمكن إنتر ميامي بقيادة ميسي من إحراز لقب نسختها الاولى العام الماضي.

وتقام ثماني مباريات في الدور 16 لتحديد المتأهلين الثمانية الى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي الجمعة والسبت. وشهدت إنطلاقة هذا الدور فوز سياتل ساوندرز الأميركي على بوماس المكسيكي 4 0.