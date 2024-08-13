ميتلاند الدنماركي يقرب الاهلي من حسم صفقة جديدة

اقترب النادي الاهلي من حسم ثالث صفقاته الصيفية في الميركاتو الجاري، وذلك بعد ضم الثنائي يحيى عطية الله ويوسف أيمن.

واقترب مسئولو النادي الاهلي من ضم محمد علي بن رمضان، والذي تم فتح خط مفاوضات معه منذ فترة، إلا أن ناديه المجري فرينكفاروزي طلب من مسئولي الأحمر وقف المفاوضات لحين الانتهاء من مباراة ميتلاند الدنماركي المقرر لها مساء اليوم وهي المباراة المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وكان فريق فرينكفاروزي قد تلقى الهزيمة من ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الذهاب على ملعب الفريق الدنماركي، ويحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين من أجل حسم التأهل رسميًا للدور التالي على صعيد البطولة الأقوى في أوروبا.

ويقرب تأهل فريق ميتلاند الدنماركي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فرينكفاروزي من انتقال محمد علي بن رمضان إلى صفوف النادي الاهلي خلال الفترة القادمة، خاصة وأن فريقه لن يلعب في مسابقة دوري الأبطال في الموسم الجديد.

وعرض مسئولو النادي الاهلي مبلغ مليون و800 الف دولار، وذلك من أجل ضم محمد علي بن رمضان، فيما يرفض ناديه المجري العرض، حيث طلب 2 مليون و400 الف دولار.