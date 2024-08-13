نجم الاهلي ينقذ حسام حسن من أزمة في منتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني منتخب مصر على ضم أحمد نبيل كوكا لمعسكر منتخب مصر المقبل، في إطار الاستعداد لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا.

ويواجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر أزمة في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي، كذلك في ظل أزمة أحمد فتوح وحبسه احتياطيًا بعد دهسه لمواطنًا ما أدى لوفاته؛ وذلك أثناء عودته من الساحل الشمالي.

واتجه حسام حسن إلى ضم أحمد نبيل كوكا لقائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر المقبل، وذلك لتعويض غياب أحمد فتوح وكريم فؤاد.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن يواجه منتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويسعى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن لتحقيق الفوز في أول جولتين؛ وذلك من أجل ضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب 2025.