ثنائي إنبي على رادار الزمالك في الميركاتو الصيفي

طلب نادي بشكل رسمي التعاقد مع محمد حمدي وعبد العزيز البلعوطي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتواصل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك مع نزيره أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، وذلك من أجل ضم الثنائي عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق ومحمد حمدي الظهير الأيسر.

ولم يحسم مسئولو نادي إنبي موقفهم النهائي بشأن رحيل الثنائي عن الفريق خلال الفترة القادمة، خاصة وأنهما من الركائز الأساسية في الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للدخول في معسكر مغلق اليوم في إطار الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها في التاسعة من مساء غدًا الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، حصدها الفريق من 32 مباراة، فيما حقق الفوز في 17 جولة، وتعادل في 7 لقاء، وخسر 8 مباريات، فيما سجل لاعبوه 50 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا.