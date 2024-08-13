بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن تصريحات عمر عصر

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا بشان التصريحات الأخيرة لعمر عصر، لاعب منتخب مصر مصر لتنس الطاولة، وذلك بشأن وجود تجاوزات في أسلوب عمل الاتحاد المصري للتنس.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي..

“بالإشارة إلى ما أثاره الكاتبن عمر عصر، لاعب المنتخب الوطني المصري لتنس الطاولة، بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والتي تضمنت العديد من النقاط، أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط في إقامة المعسكرات التدريبية، ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية”.

وأضاف البيان: “فيما أشار لاعب المنتخب الوطني، إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة، وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات كافة الخاصة باللاعبين، فإن الوزارة تؤكد أنه جار حاليا إجراء أعمال الفحص والدراسة للاتحادات الرياضية كافة”.

وتابع: “فيما يتعلق بالاتحاد المصري لتنس الطاولة، فقد انتهت الدراسة، وجارٍ الآن إعداد التقرير التفصيلي النهائي، الذي يتضمن تقييمًا موضوعيًا لجميع الإجراءات والضوابط، بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاته والمعسكرات التدريبية، ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية، والتفصيلات كافة الخاصة بتقييم أداء الاتحاد”.

واختتم بيان وزارة الشباب والرياضة: “سيجري عرض تلك التقارير، أولا بأول على الرأى العام، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق ما يتطلبه الأمر، بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة”.

وكانت بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024، قد حققت ثلاث ميداليات فقط، وهي واحدة ذهبية لأحمد الجندي في الخماسي الحديث، وواحدة فضية لسارة سمير في رفع الأثقال، وميدالية برونزية لمحمد السيد في لعبة السلاح.