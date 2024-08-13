ثنائي محترف ينضم إلى منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على ضم تسعة لاعبين محترفين بينهم ثنائي ينضم لأول مرة إلى قائمة المنتخب الوطني تحت قيادته، وهم محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي وعمر فايد لاعب فنربخشة التركي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن يواجه بوتسوانا يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة للنهائيات عام 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة اللاعبين التسع الأجانب كالتالي..

محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، وأحمد حجازي، لاعب نيوم السعودي، ومحمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، وحمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، ومحمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي، وعمر فايد، لاعب فنربخشة التركي، وعمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول انطلاق معسكر الفراعنة يوم 25 أغسطس الجاري، في إطار الاستعداد لخوض مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا.