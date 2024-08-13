تطور مفاجئ في مفاوضات الاهلي لضم محمد علي بن رمضان

اقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم انضمام محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري للفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب تقارير صحفية تونسية فإن محمد علي بن رمضان رفض العودة إلى ناديه السابق الترجي التونسي، وذلك بسبب ضعف المقابل المادي مقارنة بعرض النادي الأهلي له سواء من ناحية الراتب أو العرض المالي للنادي المجري.

واقترب مسئولو النادي الاهلي من ضم محمد علي بن رمضان، والذي تم فتح خط مفاوضات معه منذ فترة، إلا أن ناديه المجري فرينكفاروزي طلب من مسئولي الأحمر وقف المفاوضات لحين الانتهاء من مباراة ميتلاند الدنماركي المقرر لها مساء اليوم وهي المباراة المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وكان فريق فرينكفاروزي قد تلقى الهزيمة من ميتلاند الدنماركي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الذهاب على ملعب الفريق الدنماركي، ويحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين من أجل حسم التأهل رسميًا للدور التالي على صعيد البطولة الأقوى في أوروبا.

ويقرب تأهل فريق ميتلاند الدنماركي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فرينكفاروزي من انتقال محمد علي بن رمضان إلى صفوف النادي الاهلي خلال الفترة القادمة، خاصة وأن فريقه لن يلعب في مسابقة دوري الأبطال في الموسم الجديد