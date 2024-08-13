أول تعليق من إبراهيم حسن على مشادة شقيقه مع جمال علام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ردّ مدير المنتخب الوطني، إبراهيم حسن عما تردد بخصوص دخول شقيقه حسام المدير الفني للمنتخب في مشادة مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام.

وقال حسن في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن ما تم تداوله غير صحيح، مضيفاً:"ما تردد هو كلام من الخيال".

وأشار مدير المنتخب الوطني إلى أن الاجتماع الذي تم بين شقيقه وعلام كان أفضل اجتماع تم بين الطرفين.

وأتم إبراهيم حسن تصريحاته بقوله:"كان هناك تفاهم غير عادي في المناقشات التي حدثت حول المرحلة المقبلة".

وشهدت الساعات الماضية أحاديث عن نشوب مشادة بين حسام حسن وجمال علام خلال الاجتماع الذي عُقد بينهما مساء الإثنين.

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