"سعودي ومصري".. لاعب الزمالك يتلقى عرضين والحسم خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تلقى مهاب ياسر لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عرضين للرحيل عن الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد نادي الزمالك مع مهاب ياسر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من نادي الداخلية، ولم يحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض، أن عمار ياسر تلقى عرضا من أحد أندية الدرجة الأولى في السعودية "دوري يلو"، بجانب عرضا من نادي بتروجت الصاعد حديثا للدوري المصري من أجل التعاقد معه.

وأوضح المصدر، أن موقف اللاعب سيتحدد خلال الساعات المقبلة، خاصة وأن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وافق على رحيله ولكن على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

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