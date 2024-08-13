سيراميكا كليوباترا يوضح موقف قندوسي من الاستمرار معهم بالموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أيمن الرمادي، عن موقف المحترف الجزائري بصفوفهم أحمد قندوسي من الاستمرار بقميصهم في الموسم المقبل.

وقال الرمادي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، مساء أمس الإثنين، اللاعب مُعاراً من الأهلي لذا فهو يمتلك عقده وإمكانية استمراره بيده.

وأتم المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تصريحاته بقوله: "يسعدنا استمرار قندوسي وإن لم يكن لنا نصيباً في ذلك سنجد بديلاً له والإدارة تعرف وجهة نظري في الأمر".

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قد انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا بالموسم الجاري 2023/2024 على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

وشارك قندوسي في الموسم الجاري بـ 33 مباراة؛ حيث سجل 11 هدفاً وصنع 9 لزملائه.

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