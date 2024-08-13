"هل يتهم أمير توفيق؟".. وكيل الشماخ ينهي الجدل بشأن فشل صفقة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصطفى المقدم وكيل المغربي جمال الشماخ، لاعب فريق حسنية أغادير، حقيقة وأسباب فشل انضمام اللاعب للأهلي وحقيقة وجود أزمة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأحمر والمدير التنفيذي لشركة كرة القدم.

ودخل الأهلي في مفاوضات لضم الشماخ من نادي حسنية أغادير، ولكن لم تكتمل، ليتعاقد الأهلي مع مواطنه يحيى عطية الله من نادي سوتشي الروسي.

وقال مصطفى المقدم، في تصريحات عبر قناة المصرية الفضائية: "الاتفاق مع الأهلي تم بشكل مبدئي ولكن لم يكن بشكل نهائي، ونادي حسنية أغادير لم يكن سببا في فشل الصفقة".

وأضاف: وصلنا إلى مرحلة متقدمة المفاوضات مع الأهلي ولكن مسئولي الأهلي استمعوا إلي الميديا وتراجعوا بسبب ما يتم تسريبه، ولم نتهم أي مسئول في النادي الأهلي أو أمير توفيق كما تردد".

أكمل: "كان هناك وقت محدد للصفقة من أجل إنجازها، ولم نلمس اهتمام بنسبة 100٪ من جانب الأهلي والشماخ كان نفسه يلعب للأحمر".

وأتم تصريحاته: "أي لاعب يتمنى اللعب للنادي الأهلي ولكن عدم انتقاله إلى القلعة الحمراء لن يكون نهاية المطاف للاعب، ولكن الصفقة فشلت بسبب تركيز الأندية المصرية مع الإعلام أكثر من وكلاء اللاعبين".

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