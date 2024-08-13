إنبي: سنحصل على 85% من قيمة الصفقة حال بيع الزمالك لزياد كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، إنهم سيحصلون على 85% من قيمة صفقة رحيل زياد كمال عن الزمالك حال قرر مسؤولو القلعة البيضاء رحيل اللاعب خلال شهر يناير المقبل.

وأضاف الشريعي، في تصريحات عبر قناة LTC مساء أمس الإثنين: "لم يتواصل معي أي مسؤول من الزمالك بخصوص قطع إعارة اللاعب وإن رحلّ زياد كمال عن الزمالك في يناير سيحصل إنبي على 85% من قيمة الصفقة وإذا تم بيعه عقب نهاية فترة الإعارة للزمالك خارجيًا نحصل على 70% من قيمة الصفقة".

وأتم رئيس نادي إنبي تصريحاته بالتنويه إلى أن قطع إعارة زياد كمال للزمالك لابد أن تتم بموافقة الطرفين ولا يجوز قطعها من طرف واحد طالما لا توجد شروط بالتعاقد تسمح بذلك.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف الموسم قادمًا من إنبي.

يُذكر أن اللاعب قد شارك مع الزمالك منذ انضمامه في 11 مباراة.

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