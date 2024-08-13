"حققنا وسنعلن للرأي العام".. الشباب والرياضة ترد على عمر عصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا رسميا، من أجل الرد على شكوى عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة، من الإهمال وعدم وجود دعم، وهو ما أدى لخروجه مبكرا من دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في باريس.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة كالتالي: "بالإشارة إلى ما أثاره عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى المصرى لتنس الطاولة بشأن وجود تجاوزات تتعلق بأسلوب عمل الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والتي تضمنت العديد من النقاط أهمها عدم الحصول على المستحقات المالية، وكذلك عدم الانضباط فى إقامة المعسكرات التدريبية ووجود شبهات تتعلق بتعيين الأقارب لتولي المسؤوليات الإدارية والفنية.

أضاف: "وفيما أشار لاعب المنتخب الوطنى إلى عقد عدد من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة وكذلك التزام الوزارة بصرف الدعم الخاص بجميع اللاعبين من الوزارة، وذلك بغرض الصرف على كافة الاستعدادات والمعسكرات والمتطلبات الخاصة باللاعبين".

وأوضح: "فإن الوزارة تؤكد أنه جاري حالياً القيام بأعمال الفحص والدراسة لكافة الاتحادات الرياضية، وفيما يتعلق بالاتحاد المصرى لتنس الطاولة فقد انتهت الدراسة وجاري الآن إعداد التقرير التفصيلي النهائي والذي يتضمن تقييما موضوعياً لجميع الإجراءات والضوابط بما يشمل أوجه الصرف للدعم المقدم من الوزارة وآلياته وتوقيتاتها والمعسكرات التدريبية ومعايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية وكافة التفصيلات الخاصة بتقييم أداء الاتحاد".

وأتم: "وسيتم عرض تلك التقارير أول بأول على الرأي العام وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يتطلبه الأمر بعد انتهاء دراسة جميع الاتحادات خلال الأيام المقبلة.

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