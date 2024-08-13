نجم الزمالك السابق: "روقا" أفضل من مروان عطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب، مطالب بالتعاقد مع لاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال نصار في تصريحات تلفزيونية على قناة "الحدث اليوم": الزمالك يحتاج لتدعيم صفوفه في عدة مراكز وعلى رأسها التعاقد مع ظهير أيسر سوبر خاصة بعد أزمة أحمد فتوح الأخيرة".

وأوضح: "أرى أن محمد أشرف روقا أفضل من مروان عطية، لاعب الأهلي وهذه وجهة نظري فهو لاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة عكس لاعب وسط الأهلي".

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة طلائع الجيش، غدا الأربعاء في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

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