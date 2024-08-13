محمد صلاح يهنئ أحمد الجندي على ذهبية أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هنأ النجم المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح لاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي على ذهبية أولمبياد باريس 2024.

وعلق محمد صلاح على صورة نشرها الجندي عبر حسابه بمنصة انستجرام، مساء أمس الإثنين بقوله:"رقم 1"، ليرد لاعب الخماسي بقوله: "قدوة ومثال يُحتذى به".

و تأهل الجندي إلى نصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الثاني، وبعدها تأهل إلى النهائي متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل أن يتوّج بالذهبية.

وتعد هذه هي الميدالية الثانية للجندي في الأولمبياد بعد تحقيق فضية طوكيو 2020.

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