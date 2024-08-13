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محمد صلاح يهنئ أحمد الجندي على ذهبية أولمبياد باريس 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

هنأ النجم المصري بصفوف الإنجليزي، محمد صلاح لاعب الخماسي الحديث أحمد الجندي على ذهبية أولمبياد باريس 2024.

وعلق محمد صلاح على صورة نشرها الجندي عبر حسابه بمنصة انستجرام، مساء أمس الإثنين بقوله:"رقم 1"، ليرد لاعب الخماسي بقوله: "قدوة ومثال يُحتذى به".

و تأهل الجندي إلى نصف نهائي الخماسي الحديث في المركز الثاني، وبعدها تأهل إلى النهائي متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل أن يتوّج بالذهبية.

وتعد هذه هي الميدالية الثانية للجندي في الأولمبياد بعد تحقيق فضية طوكيو 2020.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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