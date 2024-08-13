مرتضى منصور يكشف حقيقة تطوعه للترافع عن فتوح: "محامي ممدوح عباس حبسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حقيقة تطوعه للترافع عن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، بعد حبسه احتياطيا 4 أيام، بتهم القيادة تحت تأثر مخدر ودهس أحد المواطنين.

وقال مرتضى منصور، في فيديو عبر صفحته على "يوتيوب": “لم أتحدث أنني سأترافع عن أحمد فتوح مجانا في قضيته الحالية كما كتبت بعض المواقع، ولكنني قلت لو خال اللاعب طلبني للدفاع عنه هبعت محاميين من مكتبي ولن أتأخر".

أضاف: "لأني لا أتأخر عن أي شخص يكون في أزمة، مثل أحمد بلال الأهلاوي لما كان في أزمة ترافعت عنه، لأن في المحنة ولاد الأصول بيظهروا في وقت الشدة".

أكمل: "هذا ليس وقت الشماتة، وفتوح أخطأ والقضاء سيصدر قراره، لو مدان سوف يحصل على جزائه، ولكن أنا ضد الشماتة".

وأتم تصريحاته: "ممدوح عباس وكل أحد المحامين للترافع عن أحمد فتوح، وجابوا له حبس 4 أيام وأنا مستغرب بصراحة، لأن النادي يدار بشكل غريب بصراحة، وعندي كلام كتير أوي هقوله".

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