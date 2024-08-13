صدمة للأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تلقي عدد من أندية الدوري السعودي لصدمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية خلال تقرير لها اليوم الثلاثاء أن برنامج الاستقطاب برابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أرسل خطابًا لعدد من الأندية يؤكد خلاله عدم تقديم أي دعم مادي لتعاقداتهم بالموسم الجديد.

وذكرت الصحيفة السعودية ذاتها أن محررها تواصل مع أندية: التعاون، الفيحاء، الاتفاق، الشباب وضمك ـ يضم الأخير المحترف المصري طارق حامد ـ وأكدوا وصول الخطاب لمجالس إدارتهم.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن أندية أخرى مثل: الفتح، القادسية، الوحدة والخليج إشارة من مسؤوليها إلى أن الميزانية النهائية للأندية لم تصل بعد.

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