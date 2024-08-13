شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يُحدد شروط الموافقة على الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر شروط الموافقة على الاحتراف أو الإعارة أو المشاركة فى البطولات الودية أو ضمن البعثات الرياضية وفقا للخطاب الوارد من وزارة الشباب والرياضة بوضع معايير للإجراءات الواجب اتباعها لاحتراف اللاعبين خارج البلاد.

وتضمنت الشروط ضرورة تقديم طلب للاتحاد موضح به مشروع التعاقد خارجيا، وتقديم موافقة وزارة التعليم حال سفر اللاعب الذى مازال فى مرحلة التعليم لتأجيل الامتحانات.

كما تضمنت الشروط ضرورة تقديم شهادة موافقة إدارة التجنيد للذكور وتصريح سفر محدد فيه المدة المتطابقة للعقد، وأخيرا كتابة تعهد مرفق ببصمة اللاعب والتوقيع، وتوقيع ولى الأمر بمسئوليته عن الموقف التجنيدى وعودته فى الموعد المحدد بتصريح السفر.