شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعى لاعبة منتخب السويس لكرة القدم النسائية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازى فى وفاة شهد مصطفى لاعبة منتخب السويس لكرة القدم النسائية، والتى وافتها المنية إثر حادث سير، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت شهد مصطفى لاعبة منتخب السويس تعرضت إلى حادث سير، حيث دهستها سيارة خلال عبورها الطريق رفقة صديقتها اللاعبة بملة عمرو، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتعرضت زميلتها إلى كسور متفرقة.