شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفوق على المقاولون العرب فى المواجهات المباشرة قبل مواجهة الغد والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، مواجهة جديدة أمام المقاولون العرب اليوم الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من دورى nile.

وتعد مباراة الغد مهمة جدا لكلا الفريقين، حيث يسعى الإسماعيلى لتحقيق الفوز لضمان استمراره بشكل رسمى فى الدورى الموسم المقبل، فى المقابل يتمسك المقاولون العرب بالمستحيل للبقاء فى الدورى.



والتقى الإسماعيلى مع المقاولون العرب قبل مباراة الغد، فى 88 مباراة سابقة فى جميع المسابقات، كانت الأفضلية للدراويش، حيث حقق 37 انتصارا فى مقابل 19 فوزا لذئاب الجبل، فيما انتهى 32 لقاء بالتعادل، سجل لاعبو الإسماعيلى 106 أهداف فى شباك المقاولون واستقبلوا 77 هدفا من الذئاب.



ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، خدمات لاعبه عبد الكريم مصطفى أمام المقاولون العرب، حيث غاب اللاعب عن الإسماعيلى أمام بلدية المحلة التى خسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتراكم الإنذارات وأصبح اللاعب جاهزا لدخول قائمة الإسماعيلى والعودة لتشكيل الدراويش أمام المقاولون العرب، بينما يغيب محمد عمار عن الإسماعيلى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام بلدية المحلة.



ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى إلى استغلال إقامة المباراة في الإسماعيلية من أجل حصد النقاط الثلاثة لضمان البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل رسمي.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 32 نقطة، جمعها من 32 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة، سجل لاعبو الإسماعيلى 32 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.