شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الرابع يشعل مباراة المصري وزد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أشعل تعادل مودرن سبورت مع الاتحاد السكندري في الدوري بهدف لكل فريق، مباراة المصري وزد المرتقبة بالجولة 33، والتي تجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

ورفع مودرن سبورت رصيده بعد التعادل مع الاتحاد إلى 51 نقطة، ليهدد تواجد النادى المصري في المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

وبات المصري في حاجة ضرورية إلى الفوز على زد، لتأمين مركزه في المربع الذهبي قبل نهاية الموسم.

وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب الفوز على البنك الأهلي في مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء الجمعة.

ويستهدف النادي المصري تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها، حراسة المرمى بعد إصابة عصام ثروت بالصليبي وكذلك خط الظهر والهجوم بعد رحيل الثنائي، معتز زدام وغيلاس قناوي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.