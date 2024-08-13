شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المطالب المالية لـ"بن شرقى" للعودة الى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك السابق من العودة إلى صفوف الفريق مرة أخرى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مسئول في الزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن اللاعب طلب مبلغ مليون و400 الف دولار للانضمام للزمالك، وهو مبلغ كبير على النادى، وفقا للسقف المالى الذى تم وضعه للصفقات، في المقابل عرض الزمالك على اللاعب مليون دولار .

وأضاف المصدر أن هناك وسطاء يتدخلون في الصفقة ليرفع الزمالك المبلغ المحدد وتنازل بن شرقى عن جزء من المقابل المطلوب، ليصل العرض إلى مليون و200 ألف وهوما يتم انتظار حدوثه من اللاعب وإدارة النادى خلال الأيام المقبلة.

ويعد المغربي أشرف بن شرقي ، جناح فريق الزمالك والريان القطري السابق، أحد أبرز الأسماء التي تتردد على الساحة الرياضية فى مصر مع كل ميركاتو، نظرًا لارتباط جماهير القلعة البيضاء باللاعب المغربي، الذى نجح في ترك بصمة واضحة مع الفريق خلال الفترة التي لعب فيها للزمالك، وفى فترة الانتقالات الصيفية الحالية تردد اسم بن شرقى داخل أروقة نادى الزمالك من جديد، على أمل عودته، فى ظل انتهاء رحلته مع الريان القطرى وأصبح لاعبًا حرًا، الأمر الذى يجعل فرص انتقاله أسهل وأوفر عما إذا كان مرتبطًا بعقد مع أحد الأندية.

