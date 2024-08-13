شكرا لقرائتكم خبر عن 14 هدفاً وتعثر فاركو.. ماذا يحتاج المقاولون للبقاء في الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يخوض في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، فريق المقاولون العرب، مباراة مصيرية، أمام الإسماعيلي، ضمن الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية، حيث من المقرر أن تلعب تلك المباراة دوراً حاسماً في الإبقاء على حظوظ المقاولون في البقاء بالدوري أو وداع المسابقة رسمياً.

يحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مواجهات، وخسر 17 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 55.

ويحتاج المقاولون العرب إلى الفوز في آخر مباراتين على الإسماعيلي ثم الجونة، وليس هذا فقط، بل يحتاج ذئاب الجبل أيضاً إلى تعثر فاركو بالهزيمة في آخر مباراتين، أمام البنك الأهلي وإنبي.

كما يحتاج المقاولون أيضاً إلى تسجيل 14 هدفاً في آخر مباراتين وذلك لتخطي حاجز فارق الأهداف مع فاركو، حيث يمتلك فاركو 32 هدفاً واستقبل 43، بفارق 11 هدفاً على الفريق البرتقالي، بينما سجل المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 55، بفارق 24 هدفاً على ذئاب الجبل، وهو ما يرجح كفة فاركو بفارق 13 هدفاً عن المقاولون.