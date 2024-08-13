شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يلغى فكرة خوض معسكر خارجى استعداداً للموسم الجديد لضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على عدم خوض معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد على غرار الموسم الماضي، نظراً لضيق الوقت، والاكتفاء بمنح اللاعبين مدة راحة قبل الاستعداد للموسم الجديد.

وينهي النادي المصري الموسم الجاري بمواجهة الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري، على أن يخوض مباراة الدور التمهيدي الثاني في كأس الكونفدرالية يوم 13 سبتمبر المقبل بعد أن يتم تحديد الطرف الثاني في اللقاء.

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة زد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الخامسة والنصف مساء غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري.

وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب الفوز على البنك الأهلي في مباراة دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين مساء الجمعة.

ويستهدف النادي المصري تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، أبرزها، حراسة المرمى بعد إصابة عصام ثروت بالصليبي وكذلك خط الظهر والهجوم بعد رحيل الثنائي، معتز زدام وغيلاس قناوي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وتلقى الهزيمة في 10 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 38.