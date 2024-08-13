موعد قمة الهلال والأهلي اليوم في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الهلال، نظيره الأهلي، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويشارك الهلال في السوبر السعودي بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يشارك الأهلي (ثالث الدوري)، مستفيدًا من وصافة النصر للدوري والكأس.

ويصطدم الفائز من هذه القمة ببطل موقعة النصر والتعاون (رابع الدوري) المقرر إقامتها مساء الأربعاء، في المواجهة النهائية يوم السبت الموافق 17 أغسطس/آب الجاري.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الأهلي في كأس السوبر السعودي 2024

ياسين بونو

رينان لودي - حسان تمبكتي - خليفة الدوسري - ياسر الشهراني

مصعب الجوير - روبن نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

سالم الدوسري، ميتروفيتش، محمد القحطاني

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال في كأس السوبر السعودي 2024

ميندي

بالعيد – فهد الحمد – ديميريال – مجرشي.

الجهني – فرانك كيسي – علي الأسمري

النابت – فيرمينيو – محرز

القنوات الناقلة

تبث مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الهلال والأهلي عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC SPORTS.

أسندت شبكة SSC Sports مهمة التعليق على مباراة الهلال والأهلي، إلى 3 معلقين هم "مشاري القرني وفهد عريشي وحاتم بطيشة".

كما سيتم نقل المباراة عبر تطبيق شاهد.