نجم الاهلي على رادار سموحة في الميركاتو الصيفي

أكد أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة عن رغبته في ضم خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال سامي في تصريحات إذاعية: “أتمنى عودة خالد عبد الفتاح لنادي سموحة، وانتظر أن يحسم مسئولي النادي الاهلي موقفهم من اللاعب”.

وأضاف: “يوجد تحديات مالية تواجه نادي سموحة السكندري في الوقت الحالي؛ وهو ما يجعل من الصعب ضم لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الجاري”.

وأكمل: “أنا رافض تمامًا لفكرة رحيل حسام حسن مهاجم سموحة إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، لن أكرر هذا الأمر مثلما فعلت مع صديق إيجولا الذي تم بيعه إلى سيراميكا كليوباترا، والذي كنت قد رفضت رحيله أيضًا”.

واختتم: “جونيور أجاي يتدرب حاليًا بشكل يومي في النادي، ولكن حسم موقف عودته إلى المباريات صعب واللاعب يمتلك عروضًا من الدوري الليبي”.