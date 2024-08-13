موقف مدرب سموحة من رحيل حسام حسن لـ الزمالك

كشف أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة السكندري موقفه من رحيل حسام حسن مهاجم الفريق إلى نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع نادي سموحة من أجل ضم حسام حسن للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري؛ خاصة بعد إنهاء أزمة القيد بدفع مستحقات المغربي خالد بوطيب.

وقال سامي في تصريحات إذاعية: “يوجد تحديات مالية تواجه نادي سموحة في الوقت الحالي، ما يجعل من الصعب ضم لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الجاري”.

وأضاف: “أنا رافض تمامًا لفكرة رحيل حسام حسن مهاجم سموحة إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، لن أكرر هذا الأمر مثلما فعلت مع صديق إيجولا الذي تم بيعه إلى سيراميكا كليوباترا، والذي كنت قد رفضت رحيله أيضًا”.

واختتم: “كنت رافض بشدة لبيع صديق أيجولا لنادي سيراميكا كيلوباتر، ولكن الوضع المالي للنادي وقتها كان يحتم علينا ذلك الأمر”.

من جانبه أكد حسام حسن عن رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه شرف لأي لاعب الانضمام لنادي الزمالك.