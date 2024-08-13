بالأسماء.. 30 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على ضم 30 لاعبًا في الميركاتو الصيفي الجاري؛ وذلك في إطار الاستعداد لخوض مبارتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة للنهائيات.

ويواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر المقبل، على أن يواجه نظيره بوتسوانا يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن مبارتي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة للنهائيات عام 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة الثلاثين لاعب الذين استقر على ضمهم حسام حسن لمعسكر سبتمبر كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – عمر جابر – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان بيكهام – محمد حمدي – عمر كمال – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: إمام عاشور – ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو – محمود صابر – محمد صلاح – مصطفى فتحي – محمود حسن تريزيجيه – حسين الشحات – رمضان صبحي – مروان عطية – حمدي فتحي ـ محمد النني – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد – محمد الشامي – محمد شريف – أحمد أمين أوفا.

وأوقعت قرعة تصفيات إفريقيا منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الرأس الأخضر وبوتسوانا وموريتانيا.