بـ 5 مليون دولار.. نيس ينهي صفقة محمد عبد المنعم من الأاهلي

كشفت تقارير صحفية عن إنهاء مسئولي نادي نيس الفرنسي صفقة محمد عبد المنعم من النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسبما نشر الصحفي سانتي أونا، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين بصحيفة فوت ميركاتو فإن نادي نيس الفرنسي أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي لضم محمد عبد المنعم في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف أونا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نادي نيس سيحول إلى الاهلي 4 مليون دولار بالإضابة إلى مليون دولار كمكافآت إضافية والصفقة حسمت بشكل نهائي”.

واختتم: ” محمد عبد المنعم سيرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى عام 2028، وفيما يخص التفاصيل المالية بشأن شروط الدفع جاري تسويتها بين الطرفين”.

وكان النادي الأهلي قد ضم يوسف أيمن قادمًا من الدحيل القطري، وذلك لتدعيم مركز قلب الدفاع في الموسم الجديد، وذلك بسبب عروض رحيل محمد عبد المنعم عن صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.