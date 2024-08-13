بسبب حادث العلمين.. تجديد حبس أحمد فتوح لمدة 15 يوما

قررت النيابة العامة تجديد حبس أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب أزمة حادث العلمين وتسببه في وفاة أمين شرطة أثناء عودته من الساحل الشمالي.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس أحمد فتوح أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إيجابية عينة تحليل المخدرات للاعب.

يتابع رئيس النادي، حسين لبيب، التطورات عن كثب من خلال غرفة العمليات التي شكلتها الإدارة والمستشارون القانونيون والمحامون في النادي، لضمان متابعة سير التحقيقات واتخاذ الإجراءات الضرورية لصالح اللاعب.

ويواجه اللاعب أحمد فتوح مصيرًا مجهولًا، خاصة بعدما خضع اللاعب لتحليل مخدرات مبدئي، عقب الحادث والذي ثبت تعاطيه لمخدر الحشيش.

ويقف عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجانب اللاعب في النيابة لتقديم الدعم والمساندة، وتأكيد الدعم رفقة عدد من المحامين التابعين للنادي.