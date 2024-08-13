"مقابل 5 ملايين يورو".. نيس يقترب من حسم صفقة ضم محمد عبدالمنعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب نادي نيس الفرنسي من حسم صفقة ضم لاعب الأهلي محمد عبدالمنعم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، عبر تقرير له اليوم الثلاثاء، أن الصفقة أصبحت على وشك الانتهاء بعد الاتفاق بين الناديين على ضم اللاعب مقابل 4 ملايين يورو بجانب مليون يورو كمكافآت.

وأوضح التقرير ذاته أن المفاوضات بين الجانبين مازالت مستمرة ولكن يتبقى بعض الرتوش بخصوص طريقة السداد قبل حسم الصفقة بصورة نهائية.

المدافع صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك مع الأهلي خلال الموسم الماضي في 44 مباراة سجل خلالها هدفين.

يذكر أن عقد اللاعب محمد عبد المنعم مع الأهلي سينتهي بنهاية الموسم القادم 2024/2025 لذا يحق له التفاوض مع أي نادِ خلال بداية من شهر يناير المقبل.

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