محمد النني يصل إلى الإمارات واستقباله بالورود (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل محمد النني إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي منذ قليل، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي إلى نادي الجزيرة.

وانتهى عقد محمد النني مع نادي الأرسنال الإنجليزي، وفضل خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي عن طريق نادي الجزيرة.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجزيرة الإماراتي عبر منصة "إكس" مقطع فيديو لاستقبال النني وكتب: "من وصول لاعبنا الجديد، محمد النني إلى العاصمة أبو ظبي".

وحرص مسؤولو الجزيرة على استقبال محمد النني بالورود فور وصوله إلى أبوظبي، لبدأ مهمته الجديدة.

جدير بالذكر، أن محمد النني شارك مؤخرا مع منتخب مصر الأولمبي، في أولمبياد باريس، وحصل الفراعنة على المركز الرابع.

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