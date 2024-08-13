بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. أليو بادجي ينتقل لهذا الفريق رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انتقل المهاجم السنغالي أليو بادجي بشكل رسمي إلى نادي، ريد ستار الذي يشارك في الدرجة الثانية بالدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وارتبط اسم أليو بادجي بالعودة للنادي الأهلي مرة أخرى، وأيضا بالانتقال إلى فريق الزمالك، وفقا لتقارير إعلامية، في صفقة انتقال حر.

ورحل أليو بادجي عن نادي بوردو الفرنسي، بعد إعلان النادي إفلاسه، والهبوط للدرجة الأدنى.

وأعلن نادي ريد ستار، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، التعاقد بشكل رسمي مع أليو بادجي في صفقة مجانية، دون الإعلان عن مدة التعاقد.

جدير بالذكر، أن أليو بادجي، خاض فترة احتراف مع النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، ولكن لم يظهر بالمستوى المطلوب ورحل للدوري الفرنسي.

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