"لن أكرر ما حدث مع أوجولا".. مدرب سموحة يُعلن موقفه من رحيل لاعبه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أوضح المدير الفني لفريق سموحة، أحمد سامي، موقفه من انتقال مهاجم ناديه حسام حسن لصفوف الزمالك.

وأوضح سامي، خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت اليوم الثلاثاء، رفضه التام لرحيل اللاعب لصفوف الزمالك، مشيراً إلى أنه لن يكرر ماحدث مع لاعبهم السابق صديق أوجولا الذي رحل لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وأشار مدرب سموحة إلى أن رحيل أجولا كان مختلفاً لحاجة النادي حينها في بيع بعض اللاعبين بسبب الوضع المادي.

وأتم سامي تصريحاته بالتنويه إلى أن المحترف النيجيري بصفوفهم جونيور أجايي يتصدر معهم بشكل يومي: "يمتلك عروض من الدوري الليبي".

ونوهت تقارير في وقت سابق إلى وجود اهتمام من قِبل نادي الزمالك بضم مهاجم سموحة حسام حسن.

وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عاماً بقميص سموحة في الموسم الجاري 2023/2024 بـ 32 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً وصنع هدفاً.

اقرأ أيضًا:

بعد ارتباطه بالأهلي والزمالك.. أليو بادجي ينتقل لهذا الفريق رسميا

محمد النني يصل إلى الإمارات واستقباله بالورود (فيديو)

"مقابل 5 ملايين يورو".. نيس يقترب من حسم صفقة ضم محمد عبدالمنعم