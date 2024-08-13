تم الاتفاق على المقابل المادي.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل مابولولو رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، الموافقة على رحيل الأنجولي مابولولو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح نادي الاتحاد السكندري، عبر موقعه الرسمي، الموافقة على انتقال مابوبولو إلى نادي أهلي طرابلس الليبي، بعد الاتفاق على المقابل المادي.

وأوضح النادي السكندري، أن رحيل اللاعب جاء بعد العطاء الكبير الذي قدمه لنادي الاتحاد السكندري في الفترة الماضية، والأداء المميز الذي ظهر به.

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