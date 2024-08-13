ماذا قدم مابولولو مع الاتحاد قبل الرحيل للدوري الليبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد السكندري موافقة مجلس إدارته بالإجماع على رحيل المهاجم الأنجولي مابولولو لصفوف أهلي طرابلس الليبي.

وكان الاتحاد السكندري قد ضم المهاجم صاحب الـ 32 عامًا في سبتمبر 2021 قادمًا من صفوف نادي بريميرو دي أجوستو.

وشارك المهاجم الدولي بقميص الاتحاد بـ 83 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل 41 هدفاً وصنع 4.

وخاض مابولولو بموسمه الأول 2021/22 مع الاتحاد 25 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً خلال 1990 دقيقة لعب.

وشارك في الموسم الثاني مع الاتحاد بـ 33 مباراة سجل خلالها 16 هدفاً وصنع هدفين لزملائه خلال 2148 دقيقة لعب.

وارتدى مهاجم أنجولا قميص الاتحاد في الموسم الجاري 2023/2024، 25 مباراة ببطولة الدوري؛ حيث سجل 11 هدفاً وصنع هدفين خلال 2232 دقيقة لعب.

ويحتل مابولولو المركز الرابع بجدول هدافي النسخة الجارية من الدوري خلف حسام أشرف لاعب بلدية المحلة صاحب المركز الثالث بـ 14 هدفًا وفيستون مايلي مهاجم بيراميدز الوصيف بـ 17 هدفًا والفلسطيني وسام أبو علي المتصدر بـ 18 هدفًا.

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