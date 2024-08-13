"فريق هرب من الهبوط".. أمير عادل ينتقل للدوري الهولندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي فالفيك الهولندي التعاقد بصورة رسمية مع المحترف المصري أمير عادل "ألكسندر ياكوبسن" ضمن تدعيماته لصفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال اللاعب صاحب الـ 30 عامًا في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء، إنه سعيد بالفترة التجريبية بالنادي، قائلاً: "هو نادي دافئ والمرافق ممتازة وأنا سعيد لأنني حصلت على عقد ولا أستطيع الانتظار للعب في الدوري الهولندي".

وهي السعادة التي بادلها إياه المدير الفني للفريق مو ألاتش، بقوله: "سعيد الفترة التجريبية التي خاضها أمير؛ فظهر في التدريبات والمباريات التدريبية أنه يمكن أن يكون ذا قيمة للفريق".

وكان نادي فالفيك قد أنهى الموسم الماضي 2023/2024 في المركز 15 برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره إكسلسيور صاحب المركز 16 ـ آخر مراكز الهبوط بالدوري الهولندي ـ.

يذكر أن اللاعب الذي يحمل الجنسية الدنماركية كان قد انضم في أبريل الماضي لنادي زينيس الكازاخستاني، في صفقة انتقال حر.

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