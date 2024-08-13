تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر قبل مباراتىّ الرأس الأخضر وبتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى إلى معسكر منتخب مصر الأول يوم 3 سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا يومى 6 و10 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.

وسيخوض محمد صلاح 3 مباريات مع فريقه بالدورى الإنجليزى قبل الإنضمام للمنتخب ، وهى مباريات ابسويتش تاون وبرينتفورد ومانشستر يونايتد على أن ينضم للمنتخب عقب مواجهة الشياطين الحمر.

استقر حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر على استدعاء 8 محترفين لمعسكر منتخب مصر المقبل، الذى يشهد مباراتى الرأس الأخضر وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

واللاعبون هم:

محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى

مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي

محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي

عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني

أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي

محمد شريف لاعب الخليج السعودي

حمدي فتحي لاعب الوكرة القطرى

محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي

وأوقعت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره كلا من: «كاب فيردي، وموريتانيا وبتسوانا».

جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

الجولتان الأولى والثانية: ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024.

الجولتان الثالثة والرابعة: ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة: ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024.