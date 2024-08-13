شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تساؤلات حول مثلث الهبوط فى الدوري قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

احتدم صراع قاع مسابقة دوري NILE، قبل انتهاء المسابقة المحلية بجولتين، حيث تتنافس 4 فرق على مقعدين فقط للبقاء تحت الأضواء والشهرة والهروب من مصير الهبوط إلى دوري المحترفين بصحبة فريق الداخلية الذى هبط رسميا.

س: ما هي الفرق التي تأكد هبوطها بشكل رسمي حتى الآن؟ ج:يعتبر فريق الداخلية هو الفريق الذي هبط رسمياً إلى القسم الثاني ودوري المحترفين، حتى الآن لينتظر ثنائي آخر لإكمال أضلاع مثلث الهبوط، و يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، وخسر 19 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الداخلية 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 42. س: ما هي الفرق الأقرب إلى الهبوط؟ ج:يعتبر فريقي، المقاولون العرب وبلدية المحلة، هما الأقرب إلى الهبوط، حيث يراهن المقاولون على فرصة صعبة بسبب فارق الأهداف مع فاركو، كما ينتظر بلدية المحلة تعثر فاركو في آخر مباراتين ليكون لديه فرصة في البقاء بالدوري.ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة، بينما يحتل فريق بلدية المحلة المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة. س: ما هي فرصة بقاء المقاولون العرب بالدوري؟ ج:يحتاج المقاولون العرب إلى الفوز في آخر مباراتين أمام الإسماعيلي ثم الجونة، وتعثر فاركو في آخر مباراتين بالهزيمة، كما يحتاج المقاولون أيضاً إلى تسجيل 14 هدفاً في آخر مباراتين وذلك لتعويض فارق الأهداف مع فاركو. س: هل يدخل الإسماعيلي في دائرة الخطر؟ ج:يعتبر فريق الإسماعيلي هو الأوفر حظاً بين المتنافسين على البقاء في الدوري، حيث يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها بعد خوض 32 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 40.ويأمل الإسماعيلي تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال في استغلال عامل الأرض والجمهور للفوز على المقاولون العرب ورفع رصيده إلى النقطة 35 للابتعاد عن صراع الهبوط المحتدم في قاع الجدول. س: كيف ينهي فاركو صراع القاع؟ ج:يمتلك فريق فاركو فرصة ذهبية لحسم صراع القاع، خاصة وأنه يتفوق برصيد النقاط وهو 31 نقطة، على بلدية المحلة 27 نقطة، والمقاولون 25 نقطة، وفي حال فوز فاركو في آخر مباراتين ينتهي ذلك الصراع.